¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼»ûÅÄ¤Æ¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ö»ûÅÄ¤Æ¤é ¤¹¤¿¤ó¤É¤Õ¤£¤®¤å¤¢¡×¤¬2024Ç¯12·î¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÇÎ©¤Á¥Ý¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¡Ö»ûÅÄ¤Æ¤é ¤¹¤¿¤ó¤É¤Õ¤£¤®¤å¤¢¡×¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤ë¡Ê²èÁü5ÅÀ¡Ë»ûÅÄ¤Æ¤é¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ´¶³Ð¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëZÀ¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£²»³ÚÊ¬Ìî¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎMV¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¥è¥¦