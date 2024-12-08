¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Îµ®ÉÐ¼¼¤ÇÂÐ¶É¤¹¤ëÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Êº¸¡Ë¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡á8Æü¡Êºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ìÄó¶¡¡ËÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¤Èºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ï8Æü¡¢¶¦¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Îµ®ÉÐ¼¼¤Ç¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤ÈÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤¬µ­Ç°ÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï±©À¸¶åÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£µå¾ì¤Ç¤ÏÂçÈ×²òÀâ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÇ®Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£½ª¶É¸å¡¢¹¶¤á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿±©À¸¶å