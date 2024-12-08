¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÂè1°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡Ö²¿¤â¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢º£°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¼è¤ë¤Ù¤­»þ´ü¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¤¢¤Ê¤¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Ê