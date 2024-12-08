JRA¤Ï8Æü¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¡Ê22Æü¡¢Ãæ»³¼Ç2500¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÅÐÏ¿ÇÏ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´5¡áÍ§Æ»¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤ä¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê²´3¡á°ÂÅÄ¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¡¢µÆ²Ö¾ÞÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´3¡áÉð°æ¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤Ê¤É22Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿ÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬Â¿¤¤10Æ¬¤ËÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¾Þ¶â½ç¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥È16Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐÏ¿ÇÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¥¢