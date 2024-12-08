Ä¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Ï¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¦µÜÅçÎéÍù¤µ¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ê¤«¤Î¤«¤ê¡Ë¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Þ¤Á¤ª¤³¤·»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£»ÔÆâ³Æ½ê¤Ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ë¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÀß¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦À»ÃÏ¤Ë¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡££¸Æü¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡££²£°£±£·Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ