¥È¥ë¥³¤òË¬Ìä¤·¤¿½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï8Æü¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¡ÚÆ±¹Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¥È¥ë¥³Ë¬Ìä6Æü´Ö¡¢µ­¼Ô¤¬¥ê¥Ý¡¼¥È¤´É×ºÊ¤Ï7Æü¤Ë¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤«¤é¼Ö¤ÇÆ±¹ñÃæÉô¤Î¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢¹â¸¶¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»°³ÞµÜ²È¤Î¸å²¡¤·¤ÇÆüËÜ¤ÎÃæ¶áÅìÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¡Ë¤¬Ìó40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈ¯·¡Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥«¥Þ¥ó¡¦¥«¥ì¥Û¥æ¥Ã¥¯°äÀ×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£°ÆÆâ¤·¤¿Æ±¥»¥ó¥¿¡¼ÉÕÂ°¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÂçÂ¼¹¬¹°½êÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢