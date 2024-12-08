Æüº¢¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÍÎÉþ¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÇº¤àÄã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Östudio CLIP(¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹150cmÁ°¸å¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡Ömy fit CLIP¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Äã¿ÈÄ¹¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿Íµ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¥Ê¥·¡ªÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡¢Ãå¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬½Ð¤Ê¤¤¸ªÉý¤ä