½÷À­·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡È¾Ð¤¤¤Î½÷²¦¡É¤ò·èÄê¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï £Ô£È£Å £×¡×¡Ê£±£°Æü¡¦¸á¸å£·»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¿³ºº°÷£²¿Í¤È¡¢·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬£¸Æü¡¢È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿³ºº°÷¤Ï¡¢Âè£²²óÍ¥¾¡¤Î°¤º´¥öÃ«»ÐËå¡¦ÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î£²¿Í¡£È¯É½ºÑ¤ß¤ÎÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡ËÅ¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤È¤¢¤ï¤»¡¢£¶¿Í¤Ç¿³ºº¤Ë