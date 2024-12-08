ÂæÏÑ¤ÎÈô¹Ôµ¡¹¥¤­¤Î´Ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÅÔ²ñ¤Î´Õ¾Þ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò¸«³Ø¡£Èô¹Ôµ¡¤¬ÉÑÈË¤Ë¡¢Æ¬¾å¥¹¥ì¥¹¥ì¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È·ëº§¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿Í¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥ê¥ë¤È¡È±Ç¤¨¡É¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¶äºÂ¤È¤«ÀÖºä¤Ë¶õ¹Á¡×!?ÂæÏÑËÌÉô¤Î¼óÅÔ¡¦ÂæËÌÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶õ¹Á¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÏÅí±à»Ô¤Ë¤¢¤ëÅí±à¶õ¹Á¹ñºÝ¶õ¹Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¹ñÆâÊØ¡¦¹ñºÝÊØÁÐÊý¤¬È¯Ãå¤¹¤ëÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¾¾»³¶õ¹Á¤Ç¤¹¡£ÂæËÌ¡¦¾¾»³¶õ