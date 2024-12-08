Íèµ¨2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤Ë»²²Ã¤¹¤ë20¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J1ºÇ½ªÀá¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë²÷¾¡¤·¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¯2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£º£µ¨¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤È¤Î¥·¡¼¥º¥ó2´§¤Ëµ±¤­¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£½é¤ÎJ1Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤½¤·¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï6°Ì¡£º£µ¨¤ÎJ1¤òÀ¹¤ê