coldrain¡¢¥í¥Ã¥È¥ó¡¢MONOEYES¡Ä¡Ä¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎRED STAGE¡¢BEGINNING STAGE¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²þ¤á¤Æ½ñ¤­½Ð¤¹¤È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¹¤À¤Ê¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ð¥È¥ó¤ò¤³¤³¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÏDragon Ash¤Ç¤¢¤ë¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿BOTS¡ÊDJ¡Ë¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥×¥ì¥¤¤Ë¼êÇï»Ò¤¬´¬¤­µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿Kj¡ÊVo, G¡Ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿Èà¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖEntertain¡×¤À¡£¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç