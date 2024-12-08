¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï8Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö2024¿·ÆþÃÄÁª¼ê ¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ¤òÌÀ¤«¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¤Ï¡¢ÆþÃÄ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡ÖËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤¬Ê¡²¬¸©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌîµå¤ò¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡