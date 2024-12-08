¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¡Ê¹ñ±Ä¥µ¥¦¥¸ÄÌ¿®Äó¶¡¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤¬8Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤òÀ©°µ¤·¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£ÃæÅì¤Î±ÒÀ±¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥·¥ê¥¢·³´Ø·¸¼Ô2¿Í¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬¹Ò¶õµ¡¤Ç¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£½êºß¤ÏÉÔÌÀ¡£¥·¥ê¥¢ÆâÀï¤Ïç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤¬11·î²¼½Ü°ÊÍè¡¢ÅÅ·âÅª¤Ê¹¶Àª¤ò¤«¤±¡¢¥¢¥µ¥É»á¤ÎÉã¤ÎÂå¤«¤é50Ç¯°Ê¾å