¢¡£Æ£Í£×£ÅÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¡Ö£Ô£Ï£Ä£Ï£É£Ó£Ô£Ï£Â£Å¡×Âç²ñ¡Ê£¸Æü¡¢²£ÉÍ¡¦Äá¸«ÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë¡Ö¼ÙÆ»¡×Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼ºÇ½ªÀï¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥Î¡¼¥í¡¼¥×Í­»ÉÅ´Àþ¡Ü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡ÖÌÁÍ§¡×Íë¿ÀÌð¸ý¡Ê²ø½Ã¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡¢£Æ£Í£×»þÂå¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÉÕ¤­¿Í¡×¥Þ¥ó¥â¥¹º´¡¹ÌÚ¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°£Æ£Ò£Å£Å£Ä