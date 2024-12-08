ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï8Æü¡¢»ö·ïÀ­¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤­¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£