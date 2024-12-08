¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀáÄ»À´3¡½0ÈØÅÄ¡Ê8Æü¡¢±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÍèµ¨¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¡¢10¾¡5Ê¬¤±23ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ35¡¢£²£°°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿ÈØÅÄ¤Ï18°Ì¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°ÀáÌ¾¸Å²°¤Ë3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ä»À´¤Ï¡¢»ÄÎ±¤Ø¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈØÅÄ¤Î¹¶Àª¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢Á°È¾16Ê¬¤ËÃæ¸¶µ±¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£Æ±30Ê¬¤Ë¤ÏÃæ¸¶¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥Þ