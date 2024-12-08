¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£´¡×¡Ê£¸Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂè£±£´²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè£±»î¹ç¤Ç¤Ï£Â£Ä£´¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë³äË£¤ò½Ð¤¹¤Û¤É¤Î¼Â¶È²È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÆ®¤¦ÎÁÍý¿Í¡É¤³¤á¤ª¤¬°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ£Â£Ä½Ð¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ¿µÕ¤Î°­Æ¸¡É¥ì¥ª¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡Íø¤ÇÍ­½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½Ð¶Ø´ü´ÖÃæ¤ËÂÎ¤ò¥à¥­¥à¥­¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤­¤¿¥ì¥ª¤¬½øÈ×