¢£UFC310¡¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ T-Mobile¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÁí¹ç³ÊÆ®µ»RIZIN¤Î¸µ²¦¼Ô¡¦Ä«ÁÒ³¤¡Ê31¡¢JTT¡Ë¤¬¡ÖUFC310¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê34¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ë2R¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¼º¿ÀÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤ÇÄ«ÁÒ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëUFC¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤·¤Æ¥¿¥¤