2024Ç¯12·î£¸Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼é¤ê¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ62Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¸òÂå¤ÎºÝ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬²ÖÆ»¤òºî¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¿è¤Ç¤¢¤ê´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤½¤Î²ÖÆ»¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¡¢D¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢D¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¤¬¤Ò