¡ÖKis-My-Ft2¡×¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¡¢TOKYOFM¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈFlow¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¶Ì¿¹¤Ï13ºÐ¤ËÊì¤¬¸½½êÂ°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç»öÌ³½êÆþ¤ê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î05Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ìó6Ç¯¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄà