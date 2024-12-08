¡þÆüÎ©3¥Ä¥¢¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡Ê2024Ç¯12·î8ÆüÀéÍÕ¸©¡¦µþÍÕCC¡áÃË»Ò3730¥ä¡¼¥É¡¢¥·¥Ë¥¢3502¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò3252¥ä¡¼¥É¡Ë¹ñÆâ¥´¥ë¥Õ¤ÎÃË»Ò¡ÊJGTO¡Ë¡¢½÷»Ò¡ÊJLPGA¡Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¡ÊPGA¡Ë³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¾å°Ì¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë6¿ÍÀ©¤ÎÃÄÂÎÂÐ¹³Àï¤Ï¡¢21¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ç8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£MVP¤Ë¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀ¨¤¯Á°È¾¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤É¤¿¤Ð¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤±