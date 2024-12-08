¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤Ï8Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡¢ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤ÈÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¹çÁ°¤ËÎ¾¥Áー¥à¤Î¥ªー¥Àー¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Á°Æü¤«¤é¥ªー¥ÀーÊÑ¹¹¤ÎKA¿ÀÆàÀî Á°Æü¤Ë¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°Áê¼ê¤Ë4－0¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿KA¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢¥Ûー¥àÀï¤ÇÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤«Ä¥ËÜÈþÏÂ¤òÌÚ¸¶ÈþÍª¤È¤Î