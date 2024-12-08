Michel RoseDominique Vidalon[¥Ñ¥ê £·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤Ï£·Æü¡¢½¤Éü¤ò½ª¤¨¤¿¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à»û±¡¡ÊÂçÀ»Æ²¡Ë¤Î¸ø³«¼°Åµ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼°Åµ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥Ñ¥ê¤Ç»°¼Ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤È²¤½£½ô¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÍè·î½¢Ç¤¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö»Ù±ç¤òÅ±²ó¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ç