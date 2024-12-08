2024Ç¯¤â»Ä¤ê1¥«·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2025Ç¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ï¡ÈÌ¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢LUSH¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤«¤é¿·Ç¯¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ø¥Ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥¹¥Ü¥à¤Ï¡¢±ïµ¯¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢LUSH¹ñÆâ78Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£¡ÖLUSH¡×¡ÈÌ¦Ç¯¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·Ç¯¸ÂÄê