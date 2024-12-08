¡þUFC¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á ¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã-Ä«ÁÒ³¤(ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹)¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï¼Ô¡¦Ä«ÁÒ³¤Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¡¢¿ÈÄ¹¤Ç¾å²ó¤ëÄ«ÁÒÁª¼ê¤Ï¤¤¤­¤Ê¤êÈô¤ÓÉ¨¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£²¦¼Ô¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãÁª¼ê¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¹¶ËÉ¡£Ä«ÁÒÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¥Ï¥¤¥­¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÊÖ¤·Âè1