»ä¤Ï¥ä¥è¥¤¡¢35ºÐ¤Ç¤¹¡£É×¤Ï37ºÐ¡£10ºÐ¡ÊÃË¡Ë¡¢8ºÐ¡Ê½÷¡Ë¡¢6ºÐ¡ÊÃË¡Ë¤Î3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿»ä¤ÎËå¡¢¥é¥ó¡£¤Ê¤ó¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¤È¤«¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§Àë¸À¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¤Ï¼Â²È¤òÍê¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤Ï·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÌá¤é¤»¤Ê¤¤¤È¥é¥ó¤Ë¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥é¥ó¤Ï¡¢»ä¤Î²È¤ËÍê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤¬½»¤à²È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«