ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç£¶Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê£µ£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£¸Æü¡¢°äÂÎ¤ò²òË¶¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö·ïÀ­¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï£¶Æü¸áÁ°¡¢¼«ÂðÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÍáÁå¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï£¸Æü¸áÁ°¡¢»à°ø¡¦¿È¸µÄ´ººË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÄ´ººË¡²òË¶¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£