¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡ÛÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Ë·¼±Ê¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¹Ë·¼±Ê¡¢SEVENTEEN¥é¥¤¥Ö»²Àï12·î4Æü¡Á5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËË¬¤ì¤¿¹Ë¡£¡ÖÀèÆüSEVENTEEN¤µ¤ó¤Î¥é