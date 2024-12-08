¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki¡¤¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬2024Ç¯12·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖA BATHING APE¡Ê¥¢ ¥Ù¥¤¥·¥ó¥° ¥¨¥¤¥×¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×Koki¡¤¤µ¤ó¤Ï¡¢BAPE STOR¶äºÂ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢ÌÂºÌÊÁ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖA BATHING APE¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥á¥ó¥º¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¶äºÂÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ