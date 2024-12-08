ËÜÆü12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÀÄÌÚÀë¿Æ»á¤È¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤òÈÖÁÈÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÆÃ½¸¤¹¤ë¡£·ª»³»á¤Ï¥­¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¡¢ÀÄÌÚ»á¤¬¥×¥íÌîµå»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó200°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤«¤é¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë°ÂÂÇ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÏÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¡¢ÀÄÌÚ»á¤Î¸½Ìò°úÂà