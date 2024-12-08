12·î8Æü¡¢¸µV6¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ç¹õÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶¶ËÜÏÂÇ·»á¤«¤é¹õÂÓ¤òÄù¤á¤Æ¤â¤é¤¦¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÜÆüÂÓ¼øÍ¿¼°¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¹õÂÓ¤ò¶¶ËÜÃÎÇ·¤µ¤ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ª¥«¥À¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡ØSP·Ù»ëÄ£·ÙÈ÷Éô·Ù¸î²ÝÂè»Í·¸¡Ù¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢³ÊÆ®µ»