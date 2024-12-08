ÃÆ³¯¤òµá¤á¤Æ¹ñ²ñÁ°¤Ç¹³µÄ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡á£·Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë/Hoon/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡ËÁÊÄÉ°Æ¤¬£·Æü¡¢ÉÔÀ®Î©¤ÇÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Õú»á¤ÏÍ¿ÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤â¼­Ç¤°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Õú»á¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Ï¹ñ²ñ¤ÇºÎ·è¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÂàÀÊ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÎ·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÉ¼¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£µÄ¾ì¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤é¤¬¡ÖµÄ¾ì¤ËÌá¤ì¡×¡ÖÈÜ¶±¡Ê¤Ò¤­¤ç¤¦¡Ë¼Ô