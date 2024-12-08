Ç¯²ì¾õºî¤ê¤Îµ¨Àá¤¬¤­¤¿¡£È¯¹ÔËç¿ô¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Ï10·î¤Ë1Ëç63±ß¤«¤é85±ß¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ¯²ì¾õÎ¥¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£SNSÁ´À¹¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯²ì¾õÈ¯¹ÔËç¿ô¤Î¿ä°ÜµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Î¼çÉØ¡¢¹â°æ»ÖÄÅ²Ã¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ïº£Åß¤«¤éÇ¯²ì¾õ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Ï¤¬¤­¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢É×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡£É×ÉØ2¿Í¤Ç·×50Ëç¤Û¤É½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏÁê¼ê¤«¤éÍè¤¿¾ì¹ç