12·î8Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7R¡¦2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢²£»³Éð»Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥Ê¥É¥ê¥¢¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦Éð°æÎ¼¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥ê¥¿¥Ð¥°¥¹¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦È«»³µÈ¹¨¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:54.1¡ÊÎÉ¡Ë¡£¡Ú¹õ¾¾¾Þ¡Û¥µ¥¦¥¹¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ï¢¾¡¡Ä¥ß¥·¥§¥ëµ³¾è ¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¤ÏºÇ²¼°Ì¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à»º¶ð²£»³Éð»Ëµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥Ê¥É¥ê