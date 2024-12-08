²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£54ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡Ê59¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÄÉÅé¤·¤¿¡£³»ÄÍ»á¤Ï¡ÖÃæ»³ÈþÊæÍÍ¤ÎµÞÀÂ¤Ë¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖÃæ»³ÍÍ¤È¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¤¥Ä¥«¡Ù¤ÇÀ¾Åç½¨½Ó¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë½÷Ë¼¤â¶¦±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢15Ç¯¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó