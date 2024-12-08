¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬7Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´õ¾¯¤ÊÉÂµ¤¡×¤Ç¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÃæÀîæÆ»Ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡È¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÃæÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¼Â¤Ï¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ä¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¸½ºß¡¢¡È¼óÇ±ºÃ¡É¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Ï·ò¹¯¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó