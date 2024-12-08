[12.8 J1Âè38Àá](¥×¥ì¥É)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:»³ËÜÍºÂç<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ]ÀèÈ¯GK 17 »ù¶Ì½áDF 3 ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥åDF 10 µÜß·Íµ¼ùDF 50 ²¬Â¼ÂçÈ¬MF 4 ¿ûÂçµ±MF 11 ÀÄÌÚÎ¼ÂÀMF 14 ¶ð°æÁ±À®MF 33 ¶áÆ£Í§´îMF 88 ÇÏ¾ìÀ²ÌéFW 7 ÎëÌÚÉðÂ¢FW 18 ÀõÌîÍºÌé¹µ¤¨GK 51 ¹âÌÚ½ÙDF 2 ¹âÈøÎÜDF 6 ÃæÂ¼¶ÍÌíDF 25 ÂçºêÎè±ûMF 27 ¹ÓÌîÂóÇÏMF 37 ÅÄÃæ¹î¹¬FW 71 Çò°æÍÛÅÍ´ÆÆÄ¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á[Çð¥ì¥¤¥½¥ë]ÀèÈ¯GK 46 ¾¾ËÜ·òÂÀDF 2 »°