[12.8 J1Âè38Àá](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:³Þ¸¶´²µ®<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]ÀèÈ¯GK 22 °ì¿¹½ãDF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀDF 3 È¾ÅÄÎ¦DF 4 ¹õÀî·½²ðDF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ðMF 9 »³ÅÄ¹¯ÂÀMF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿MF 17 »³²¼ÎÊÌéMF 23 ¥À¥ï¥óMF 97 ¥¦¥§¥ë¥È¥óFW 13 ºäËÜ°ìºÌ¹µ¤¨GK 1 Åì¸ý½ç¾¼DF 15 ´ßËÜÉðÎ®MF 6 ¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£MF 14 Ê¡ÅÄÍ¯ÌðMF 27 ÈþÆ£ÎÑMF 47 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥ÎFW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê´ÆÆÄ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç]ÀèÈ¯G