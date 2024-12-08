[12.8 J1Âè38Àá](Æü»º¥¹)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ã«ËÜÎÃ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹]ÀèÈ¯GK 21 ÈÓÁÒÂç¼ùDF 2 ±Ê¸Í¾¡ÌéDF 4 È«ÃæËêÇ·ÊåDF 27 ¾¾¸¶·òDF 39 ÅÏî´ÂÙ´ðMF 7 ¥¨¥¦¥Ù¥ëMF 9 À¾Â¼Âó¿¿MF 11 ¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹MF 20 Å·Ìî½ãMF 28 »³º¬Î¦FW 10 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¹µ¤¨GK 1 ¥Ý¡¼¥×¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥àDF 5 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥ÉDF 24 ²ÃÆ£À»MF 17 °æ¾å·òÂÀMF 18 ¿å¾Â¹¨ÂÀMF 35 ºç¸¶×Â¸çFW 14 ¿¢ÃæÄ«Æü´ÆÆÄ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó[Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó