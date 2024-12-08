[12.8 J1Âè38Àá](ºë¶Ì)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:À¾Â¼Íº°ì<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º]ÀèÈ¯GK 1 À¾Àî¼þºîDF 5 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥óDF 14 ´Øº¬µ®ÂçDF 23 °æ¾åóÕÀ¸¿ÍDF 88 Ä¹¾ÂÍÎ°ìMF 11 ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥óMF 13 ÅÏî´Î¿ËáMF 25 °Âµï³¤ÅÏMF 38 Á°ÅÄÄ¾µ±MF 78 ¸¶¸ý¸µµ¤FW 30 ¶½Ûñ¿µ»°¹µ¤¨GK 16 À·ÀîÊâ¸«DF 4 ÀÐ¸¶¹­¶µDF 20 º´Æ£àöÂçMF 8 ¾®Àô²ÂÊæMF 35 ±§²ì¿ÀÍ§ÌïFW 9 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥óFW 41 ÆóÅÄÍý±û´ÆÆÄ¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë