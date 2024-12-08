[12.8 J1Âè38Àá](¥«¥·¥Þ)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÌÚÂ¼ÇîÇ·<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º]ÀèÈ¯GK 1 ÁáÀîÍ§´ðDF 2 °ÂÀ¾¹¬µ±DF 5 ´ØÀî°êËüDF 6 »°´È·òÅÍDF 55 ¿¢ÅÄÄ¾ÄÌMF 10 ¼Æºê³ÙMF 13 ÃÎÇ°·ÄMF 14 Èõ¸ýÍºÂÀMF 30 Ì¾¸Å¿·ÂÀÏºFW 36 »Õ²¬É¢À¸FW 40 ÎëÌÚÍ¥Ëá¹µ¤¨GK 31 »³ÅÄÂç¼ùDF 39 ÄÅµ×°æ²ÂÍ´MF 15 Æ£°æÃÒÌéMF 26 ¿ÜÆ£Ä¾µ±MF 33 Ãç´ÖÈ»ÅÍMF 34 çÕ¶¶Í¤FW 41 ÆÁÅÄÍÀ´ÆÆÄÃæ¸å²í´î[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]ÀèÈ¯GK 1 Ã«¹¸À¸DF 3 ¾»»Ò¸»DF 5 ¥É¥ì