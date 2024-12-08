[12.8 J1Âè38Àá](¥µ¥ó¥¬S)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÀîËó½¨<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]ÀèÈ¯GK 26 ÂÀÅÄ³Ù»ÖDF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õDF 24 µÜËÜÍ¥ÂÀDF 44 º´Æ£¶ÁDF 50 ÎëÌÚµÁµ¹MF 7 Àîºêñ¥ÂÀMF 10 Ê¡²¬¿µÊ¿MF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®FW 9 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ªFW 14 ¸¶ÂçÃÒFW 31 Ê¿²ìÂç¶õ¹µ¤¨GK 88 Ô£¸¬ÂÀÏ¯DF 5 ¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×DF 20 ´îÂ¿°íÌéMF 17 °Âã·Íª¿ÍMF 37 ÊÆËÜÂó»ÊMF 48 ÃæÌîÎÜÇÏFW 77 ¥à¥ê¥í¡¦¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¥Á¥ç¥¦¡¦¥­¥¸¥§[Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£]ÀèÈ¯GK