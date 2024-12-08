[12.8 J1Âè38Àá](±Ø¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥¬¥óÄ»À´]ÀèÈ¯GK 71 ËÑ°ì·½DF 3 ÌÚÂ¼À¿ÆóDF 4 º£ÄÅÍ¤ÂÀDF 28 ´Ý¶¶Í´²ðDF 42 ¸¶ÅÄÏËMF 6 Ê¡ÅÄ¹¸ÅÍMF 8 Ãæ¸¶µ±MF 33 À¾Ìð·ò¿ÍMF 77 ¥ô¥£¥­¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«FW 22 ÉÙ³ß·É¿¿FW 99 ¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¹µ¤¨GK 31 ²¬ËÜ¾»¹°DF 2 »³ºê¹À²ðDF 16 ¾å°Ð¹îÅµMF 14 Æ£ÅÄÄ¾Ç·MF 24 µ×ÊÝÆ£¼¡ÏºMF 70 ¥¸¥ã¥¸¥ã¡¦¥·¥ë¥ÐFW 32 ºæ²°²Â²ð´ÆÆÄÌÚÃ«¸øÎ¼[¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ]ÀèÈ¯GK 1 Àî