coldrainは<ONE MAN TOUR 2024>ツアーファイナルを11月29日に豊洲PITで無事に終了。そこで2時間15分に及ぶ長尺ライブを駆け抜け、メタル色が濃厚な新曲「Incomplete」もプレイ、完璧な仕上がり具合を魅せていた彼ら。その仕上がりっぷりを、この<REDLINE ALL THE FINAL>でも完璧に証明してくれた。◆ライブ写真<REDLINE ALL THE FINAL>2日目のBEGINNING STAGE。今日は初日以上にラウド / パンク色が強い。その先陣を切るのは