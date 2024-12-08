¿ÆÂ²´Ö¤Ç¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â£Í¿ÀÇ¤äÁêÂ³ÀÇ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤­ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤¬Ä¹Ç¯¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿300Ëü±ß¤òÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÂ¹¤ËÀÇ¶âÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÂ£Í¿¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÃ¦ÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ÈÀÇ¶â¤Î´Ø·¸¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤äÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¿¥ó¥¹