¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡ÛÄÔ´õÈþ¡¦´õ¶õ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È&´õ¶õ¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¸½ºß¤Ï¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÄÔ´õÈþ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÄÔ¤Ï6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11.26¤ËÄ¹½÷´õ¶õ¤¬17ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤­¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈI