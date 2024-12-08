¼¡´ü¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤ÏBEV¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Ë¤Ê¤ë!?2024Ç¯11·î28Æü¡¢TOYOTA GAZOO Racing¡Ê¥È¥è¥¿¥¬¥º¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡§TGR¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡ÊGR¥¹¡¼¥×¥é¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖA90 Final Edition¡ÊA90¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¼¡´ü¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡´ü¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤É¤¦¤Ê¤ë!? ²èÁü¤Ï¡ÖJMS2