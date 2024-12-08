¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÉñ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÑÀª¤ÎÎÉ¤¤Î©¤Á»Ñ¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öº£Ç¯¤â¥Ð¥ë¥«¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¹­ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¶¥µ»²ñ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡×¡Ö¤á¤Á¤ã