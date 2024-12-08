ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÂÚÇ¼¤¬°ì°ø¤Î´ë¶ÈÅÝ»º¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤Ï10·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ9.0¡ó¸º¡ËÈ¯À¸¤·¡¢2024Ç¯1-11·î¤ÎÎß·×165·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ103.7¡óÁý¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÇ¯´ÖºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¤Î105·ï¤ò7·î¤ËÈ´¤­¡¢¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¹â¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¡¢Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤Î¼ý±×¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¡¢²á¾êºÄÌ³¤Î²ò¾Ã¤âÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¶ìÇº¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯10·î