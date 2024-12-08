²­Æì¤Ç¹È·¿À÷ÂÎ¸³¡ªÀ÷Êª¤ò´¥¤«¤¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÌ²¤½÷»Ò¤¬¥Ô¥ó¤È¤­¤¿²ÈÅÅ¤È¤Ï¡ÖÀÚ¤êÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡×ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍÌ¡²è²È¤Î¥ê¥ó¥´¤ÎÀÚ¤êÊý¡¿ËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óºÆÈ¯¸«¥í¡¼¥«¥ëÎ¹¡Ê1¡Ë¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍÌ¡²è²È¤Î¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Ë¿¨